Apple mit unglaublichen Gewinnmargen beim iPhone!

die Aktie von Apple könnte davon profitieren, wenn das Smartphone-Geschäft weltweit weiter wächst. Denn Apple hat so viel Geld an Smartphones verdient wie kein anderes Unternehmen. Annähernd 80 % des Gewinnes aus Smarthphones bekommt das US-Kultunternehmen. Jetzt kommt es darauf an, dass Apple tatsächlich sein nächstes iPhone fertigstellen kann.

Apple auch technisch im Aufwärtstrend

Auch deshalb hat die Aktie neue Allzeithochs markiert. Zudem aber befindet sich das Papier ohnehin im allgemeinen Aufwärtstrend. Der Abstand zum GD200, an dem die Aufwärtstrends gemessen werden, beläuft sich mittlerweile auf annähernd 30 %. In kürzerfristigen zeitlichen Dimensionen hat Apple ebenfalls einen hohen Vorsprung auf die trendentscheidenden Marken.

Im vergangenen Monat legte die Aktie gut 7 % zu und hat sich aus charttechnischer Sicht damit entlang einer langfristigen Aufwärtstrendgerade nach oben gehangelt. In diesem Jahr hat Apple bereits 20 % aufgesattelt und damit den Markt klar geschlagen.

Die Aktie von Apple hat nicht nur durch die jüngste Gewinnmeldung alle Argumente auf ihrer Seite und befindet sich im grünen Bereich.

