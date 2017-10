Apple und der neue Umsatztreiber?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Apple die Gemüter der Anleger und David Iusow-Klassen hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Apple will sich ganz neue Märkte eröffnen und hat dazu im September die neue Smartwatch vorgestellt, die über ein eigenständiges Mobilfunknetz verfügt und auch ohne das iPhone als Telefon dienen kann.

Der Plan! Apple will noch mehr und forscht deshalb derzeit in einer Kooperation mit Stanford Medicine an der Erkennung von Herzproblemen mittels der Smartwatch. Hier könnten sich im Bereich der Digitalisierung im Medizinbereich also ganz neue Möglichkeiten ergeben.

Die Hoffnung! Mit der Digitalisierung im Gesundheitssektor könnten sich Apples Umsätze mit der Smartwatch deutlich steigern. Schließlich hat die US-Gesundheitsbehörde FDA nicht umsonst im Rahmen eines Projekts neun Technologieunternehmen damit beauftragt, digitale Lösungen für medizinische Leistungen zu erforschen.

Der Ausblick! Falls Apple die Smartwatch in ein funktionierendes “Digital Health”-Produkt umwandeln kann, können sich Anleger wohl über steigende Umsätze freuen, denn der weltweite Umsatz in diesem Segment soll zwischen 2016 und 2025 jährlich um 26 % gesteigert werden.

Wie wird es mit der Entwicklung weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.