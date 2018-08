Apple und Tesla: Hat das Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Könnte der Apple-Konzern den Elektroautobauer Tesla finanziell retten? Diese Frage beschäftigt Analysten immer wieder – und erst recht seit dem Rückzug Teslas vom möglichen Börsenrückzug. Das Finanzportal finanzen.net berichtete am Mittwoch, dass der Analyst und bekennende Tesla-Fan Gene Munster in einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 10 Milliarden Dollar durch Apple an Tesla eine sehr gute Lösung für die Probleme des Autobauers ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.