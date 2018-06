Apple und Samsung: Patenstreit beendet

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Sieben Jahre lang hielten die Konzerne Apple und Samsung die Technikwelt mit ihrem Patenstreit in Atem. Nun haben die beiden Smartphone-Hersteller einen Schlussstrich gezogen. Medienberichten zufolge einigten sich die Konzerne außergerichtlich. Zu welchen Bedingungen das zähe Ringen beigelegt wurde, ist nicht bekannt. Publik wurde bisher nur, dass die zuständige Richterin Lucy Koh am Mittwoch in Kalifornien die Einstellung des seit 2011 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.