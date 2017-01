Apple und das „Problem“ der Billig-Zulieferer!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu Apple für einiges Aufsehen. Denn wenn Donald Trump tatsächlich Zölle auf Importwaren erhebt, dann können viele US-amerikanische Firmen nicht mehr auf die günstig hergestellten Importwaren ihrer ausländischen Zulieferer zählen. Trumps Ansichten in jener Sache zwingen die betroffenen Unternehmen, auch Apple, dazu über Alternativen nachzudenken. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Apple und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Eine Krux! Donald Trump hatte keinen Zweifel daran gelassen, die heimische US-Wirtschaft stärken zu wollen, beispielsweise durch eine Erhöhung der Zölle auf Importwaren. Beim kalifornischen Tech-Riesen Apple wartet man daher die Amtseinführung im Januar ab, um gegebenenfalls entsprechend reagieren zu können. Denn derzeit findet die Hardwarefertigung der mobilen Endgeräte des Konzerns recht preiswert in Fernost statt.

Zulieferer wollen nicht in die USA kommen! Der Branchenexperte AppleInsider berichtet zum Beispiel, dass der Zulieferer Lens Technologies seine Operationen nicht in die USA ausweiten will, da in den USA höhere Löhne zu erwarten wären. Auch andere Apple-Zulieferer teilen die Bedenken einer Operationsverlagerung in die USA. Schon im Juni dieses Jahres soll Apple eine mögliche Produktionsverlagerung in die USA in Prüfung gestellt haben, doch auch Hauptzulieferer Foxconn gibt an, dass die Fertigungsverlagerung in die USA zu verdoppelten Kosten führen würde.

Nun, die Wahl Trumps führt in jedem Fall dazu, dass etablierte Konventionen auf den Prüfstand gestellt werden. Doch wie kann sich Apple aus diesem Desaster befreien? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse