Apple und Nokia Aktie: Was sagen die Charts?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und Nokia Oyj (NYSE:NOK) handeln beide innerhalb von Kanälen. Apple handelt in einem zinsbullischen Kanal, während Nokia in einem seitwärts gerichteten Kanal handelt.

Nachfolgend ein technischer Blick auf beide Charts.

Der obige Tages-Chart zeigt, dass die Aktie in einem Channel handelt. Der Channel ist aufwärts geneigt, was darauf hindeutet, dass der Trend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung