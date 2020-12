Apple und Google: Verbieten dem Datenbroker das Sammeln von Informationen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) und Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) haben beschlossen, dem Datenmakler X-Mode Social Inc die Sammlung von Standortinformationen von iOS- oder Android-Geräten zu untersagen, berichtet das Wall Street Journal.

X-Mode Social ist ein Datenbroker, der Standortdaten von Geräten mit Hilfe eines Software Development Kit (SDK) sammelt, das in die Anwendungen der Entwickler eingebettet ist. Das Unternehmen verkauft Daten kommerziell an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung