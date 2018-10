Apple und Google: So macht man Geschäfte

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es sind Zahlen, die Analysten elektrisieren: Neun Milliarden US-Dollar soll Google angeblich allein in diesem Jahr an den Apple-Konzern zahlen. Und wofür? Dafür, dass iPhone-Nutzer im Safari-Browser standardmäßig die Google-Suchmaschine angezeigt bekommen und diese dann für Suchanfragen im Netz verwenden. Das berichtet „t3n“, Magazin für die digitale Wirtschaft, am Dienstagmorgen und beruft sich auf das Nachrichtenportal „Business Insider“. Auch bei der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.