Apple und das Geheimprojekt!

letzte Woche gab es für die Anleger von Apple bombastische Neuigkeiten. Scheinbar tüftelt Apple nämlich wirklich an einem Elektroauto und nun sind Details zum Projekt TITAN bekannt geworden. Die wichtigsten Nachrichten dazu, die letzte Woche Apple und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Das Vorhaben: Da die Absätze im Segment Smartphone rückläufig sind, setzt das Unternehmen jetzt wohl vermehrt auf eine neue Zukunftstechnologie: Das autonome Fahren, wo Apple im Rahmen des überaus geheimen Projekts TITAN bereits an einem Fahrzeug tüfteln soll.

Das Projekt TITAN: Berichten zu Folge soll Apple in einem Brief an die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Vorschläge für aufzustellende Guidelines bezüglich dem autonomen Fahren unterbreitet haben. Apple investiere massiv in die Entwicklung von Systemen und schlägt vor, dass die Guidelines in internationaler Abstimmung erfolgen sollten. Dies könnte auf internationale Vermarktungsziele hindeuten.

Nun, es schadet sicher nichts, dass Apple sich weitere Märkte erschließt, denn der Kurs der Aktie fluktuiert in den letzten Wochen um den 100er Wochendurchschnitt. Wir bleiben für Sie am Ball und informieren Sie darüber, was an dem Geheimprojekt wirklich dran ist!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

