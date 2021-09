Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wichtige Punkte

Apple hat sich von ehrgeizigen neuen Produkten verabschiedet und ist in ein Muster von kleineren Updates für bestehende Hardware verfallen.

Das Unternehmen ist so groß geworden, dass es immer schwieriger wird, in Zukunft außergewöhnliche Investitionsrenditen zu erzielen.

Apple ist ein wunderbares Unternehmen, das in den nächsten Jahren vielleicht nur eine „gute“, aber keine großartige Aktie sein wird.

Das Konsumgüter- und Technologieunternehmen Apple (WKN:865985) ist eines der größten und dominantesten Unternehmen der Welt, da es eine Basis von mehr als 1 Milliarde iPhone-Nutzern weltweit aufgebaut hat.

Apple hat gerade sein jährliches iPhone-Event abgehalten und wieder einmal eher schrittweise Fortschritte präsentiert als etwas Kühnes. Apple ist zwar immer noch ein großartiges Unternehmen, aber hier sind drei Gründe, warum die besten Renditen vielleicht die der Vergangenheit waren.

1. Apple und das „Dilemma des Innovators“

Das Konzept des „Innovator’s Dilemma“ stammt von Harvard-Professor Clayton Christensen, der 1997 ein Buch darüber schrieb. Das Dilemma besagt, dass ein erfolgreiches Unternehmen zwischen der Beibehaltung dessen, was es bereits weiß, und dem Streben nach neuen Ideen hin- und hergerissen sein kann.

Ein klassisches Beispiel dafür ist Blockbuster, das innerhalb von nur zehn Jahren von einem milliardenschweren Unterhaltungsriesen zum Konkurs verdammt war, weil es sein Geschäftsmodell nicht an neue und aufkommende Ideen anpasste, in diesem Fall den digitalen Vertrieb von Inhalten à la Netflix.

Wenn wir über Apple sprechen, ist es wichtig klarzustellen, dass ich nicht glaube, dass Apple in Gefahr ist, dasselbe Schicksal zu teilen. Aber es ist wichtig, Muster zu erkennen und vorausschauend zu handeln.

Apple hat gerade sein jährliches iPhone vorgestellt und die meisten Highlights drehten sich um die neuen Versionen von iPhone, Apple Watch und iPad. Das jüngste Produkt unter diesen drei ist die Watch, die 2015 auf den Markt kam. In den letzten sechs Jahren hat Apple zwar das eine oder andere Feature hinzugefügt, aber meistens blieb es bei Verbesserungen des Speichers, des Prozessors und der Kamera.

Warum sollte Apple die Dinge ändern? Das iPhone verkauft sich nach wie vor gut, und Apple hat seinen Umsatz in den letzten zehn Jahren um 15 % pro Jahr gesteigert. Aber 2010 nutzte mehr als ein Drittel der Amerikaner Blackberry-Geräte; hat damals jemand das iPhone kommen sehen?

2. Das „Gesetz der großen Zahlen“

Apple hat sich zum weltweit größten börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 2,4 Billionen US-Dollar entwickelt. Das gesamte Bruttoinlandsprodukt (BIP), also der gesamte Geldwert aller Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten, beträgt 22,72 Billionen US-Dollar. Das bedeutet, dass Apple mehr als 10 % der reichsten Volkswirtschaft der Welt wert ist!

Ich weiß, dass wir hier Äpfel mit Birnen vergleichen, denn die Marktkapitalisierung misst den gesamten Marktwert eines Unternehmens, während das BIP die Geldproduktion in einem einzigen Jahr betrachtet. Trotzdem ist es beeindruckend, dass der Marktwert von Apple mit dieser Kennzahl der Volkswirtschaft gleichzieht.

Die Marktkapitalisierung der Aktie ist in den letzten zehn Jahren von rund 400 Milliarden US-Dollar auf 2,4 Billionen US-Dollar gestiegen, was einer Versechsfachung entspricht. Da Apple ein so großes Unternehmen ist, wird es viel schwieriger sein, die Marktkapitalisierung zu verdoppeln, geschweige denn, sie in nächster Zeit zu versechsfachen.

Das passiert einfach, wenn ein Unternehmen eine ausreichende Größe erreicht hat. Ein kleineres Unternehmen wird leichter von 5 auf 50 Milliarden US-Dollar wachsen als ein Unternehmen mit 100 Milliarden US-Dollar auf 1 Billion. Apple kann weiter wachsen und seinen Wert steigern, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Anleger in den nächsten zehn Jahren die Renditen sehen werden, die in den letzten zehn Jahren erzielt wurden.

3. Eine Bewertung, die in die falsche Richtung geht

Um diesen Punkt zu verdeutlichen, sehen wir uns die Bewertung von Apple in diesem Zeitraum an. Von 2012 bis Ende 2019 wurde die Aktie durchgehend mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) zwischen 2 und 4 gehandelt. Seitdem ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis jedoch auf über 7 gestiegen.

Kann Apple diese höhere Bewertung rechtfertigen, da es aufgrund seiner enormen Größe immer schwieriger wird, sein Wachstum aufrechtzuerhalten? In den letzten Jahren hat Apple daran gearbeitet, eine Reihe von Abonnementdiensten auszubauen, wie z. B.:

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

iCloud

Apple Fitness+

Diese Dienste weisen höhere Bruttomargen auf als die Hardware, die Apple verkauft. Im dritten Quartal 2021 betrugen die Gewinnspannen bei den Diensten 70 % gegenüber 36 % bei der Hardware. Allerdings machen die Dienstleistungen nur 18 % des Gesamtumsatzes aus, so dass es schwierig sein dürfte, die Gesamtgewinnspannen drastisch zu verbessern, da die Hardware die Gesamtfinanzen so stark beeinflusst.

Was können Anleger also von Apple erwarten?

Das Unternehmen selbst ist nach wie vor gesund, und die Anleger sollten dies nicht als eine negative Einschätzung interpretieren. Apple wächst weiter: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2021 im Jahresvergleich um 36 % und erreichte damit ein Allzeithoch.

Sollte sich die Umsatzdynamik aufgrund eines schwachen iPhone-Verkaufszyklus abschwächen, könnten die Anleger die Aktie wieder in Richtung der Bewertung drücken, mit der sie in den letzten zehn Jahren gehandelt wurde.

Angesichts der Größe besteht für Investoren die Gefahr, dass Apple in Zukunft nur noch eine „gute“ Investition ist und nicht mehr die „großartige“, lebensverändernde Investition, die es in den letzten zwei Jahrzehnten war.

