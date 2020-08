Apple stürzt tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Was ist denn hier los? Apple muss zur Wochenmitte ordentlich Einbußen in Kauf nehmen und braucht dringend gute Neuigkeiten, um aus diesem Kurstief wieder herauszukommen. Wenn hier nicht bald was kommt, wird es richtig dünn und man kann sich auf eine heftige Talfahrt einstellen. Kann Apple sich hier bald retten oder muss man sich als Anleger gehörige Sorgen um sein Geld machen?

Der heutige Verlust auf dem Aktienmarkt kann durchaus mit einem personellen Verlust aus der Führungsriege des IT-Giganten begründet werden. Es ist nämlich durchgesickert, dass Apple in Zukunft auf die Dienste seines Marketingchefs Phil Schiller verzichten muss. Kann der Kurs diese Nachricht verkraften oder ist das Ganze hier der Anfang vom Ende? Wie schnell wird sich Apple wieder stabilisieren?

Heute geht es auf jeden Fall erstmal ordentlich bergab. Die Aktie sackt ins Bodenlose und wird von den Anlegern gemieden. Somit geht es für das Wertpapier um 0,40 Prozent nach unten, was einen Verlust von satten 1,50 Euro auf nur noch 369,95 Euro bedeutet. Für die Aktie brechen also gerade verdammt schwere Zeiten an, aus denen man sich nur mit positiven Schlagzeilen retten kann. Wann wird Apple diese wieder liefern können?

