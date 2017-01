Apple stellt WAGHALSIGE Forderungen an Indien!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

für Apple ist Indien der nächste große Markt, den es zu erobern gilt. Der US Tech-Riese plant dazu auch schon entsprechende Produktionsstätten. Diese sollen aber nach aktuellen Gerüchten nur dann entstehen, wenn die indische Regierung zu erheblichen Zugeständnissen bereit ist. Unter anderem soll Apple eine 15 Jahre lange Steuerbefreiung für den Import von Ausrüstung und Komponenten anstreben. In der nächsten Woche soll ein neues Treffen zwischen Apple und den indischen Behörden stattfinden, um die Angelegenheit zu besprechen.

Experten sehen kaum eine Chance!

Namhafte Experten wie der Forschungsdirektor von Gartner sehen kaum eine Chance für Apple, die hohen Forderungen durchsetzen zu können. Sollte Indien sich darauf einlassen, so könnte das Beispiel Schule machen. Auch andere Hersteller wie Samsung oder Xiaomi würden dann wohl schnell anklopfen und nach Steuervergünstigungen fragen. Das kann nicht im Interesse der indischen Regierung sein, das Land ist im Vergleich zu den meisten Industrienationen ohnehin schon eher arm. Wie weit Apple zu Kompromissen bereit ist, lässt sich hingegen kaum einschätzen. Bisher kommt Apple auf dem dortigen Markt nur auf einen Marktanteil von zwei Prozent.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse