Apple steigt in den Markt für Smart Locks ein!

vor einigen Tagen habe ich Sie über Apples Vorhaben zu den Umsätzen im Service-Segment informiert. Apple möchte sich unabhängiger vom Smart-Phone Markt machen und die Umsätze im Service-Segment bis 2020 verdoppeln. Ich habe festgestellt, dass es wahrscheinlich nicht sehr einfach werden wird. Apple müsste demnach ca. 24 Mrd. US-Dollar mehr Umsatz pro Jahr erwirtschaften als aktuell. Dafür benötigt es aber vor allem Wachstum in diesem Segment. Die Umsätze steigen, keine Frage. Das Wachstum bei den Umsätzen ist jedoch zuletzt und im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 % geringer ausgefallen.

Smart Locks als nächster Hoffnungsträger?

Neben dem gesättigten Markt für iPhones hat Apple im Hardware-Segment ebenfalls nur verhaltenes bis rückläufiges Wachstum bei den Umsätzen in den letzten Quartalen verzeichnet. Apples Hardware Segment betrifft nicht nur den Verkauf von MacBooks oder iPads. Dazu gehören auch andere Devices. Kürzlich hatte Apple mehrere Anträge bei der Federal Communications Commission für die Erlaubnis zum Vertrieb eines Elektronikgerätes eingereicht, dessen Bezeichnung noch nicht bekannt ist. Jetzt stellte sich heraus, dass es sich um eine Art elektronisches Türlesegerät handelt.

Damit will Apple auf den aktuell sich ausbildenden Trend der sogenannten Smart Locks aufspringen. Der Markt für diese schlauen Schlösser soll bis 2024 laut dem Marktforschungsunternehmen Grand View Research auf einen Umsatz von 24,4 Mrd. US-Dollar anwachsen. In 2015 betrug der Umsatz in diesem Markt gerade einmal 404,1 Mio. US-Dollar. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Aber das, was ich so bisher über die smarten Schlösser gehört habe, lässt bei mir keine großen Hoffnungen für diesen Markt aufblitzen. Wir werden sehen.

Neues Design soll iPhones wettbewerbsfähiger machen

Dennoch, Apples Flagschiff wird wohl oder übel die nächsten Jahre weiterhin das iPhone bleiben. Daher sollte man nicht zu sehr in der Zukunft schwelgen und stets einen Blick darauf werfen, welche Neuheiten das Smartphone in der nächsten Generation betreffen werden. So geht man davon aus, dass das Design komplett erneuert wird und das iPhone ein kabelloses Aufladegerät bekommen soll.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.