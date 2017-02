Apple startet in China durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

die Nachrichten zu Apple haben in der letzten Woche für Neuigkeiten gesorgt! Denn nicht nur war zu lesen, dass das iPhone scheinbar zu neuer Stärke gefunden hat, auch der Absatz in China ist Erfolgversprechend. Doch da auch die Konkurrenz erstarkt, stellt sich nun die Frage, kann Apple damit auch die Aktionäre überzeugen?

Ein glatter Erfolg! Als solcher kann wohl das zurückliegende Quartal für Apple bezeichnet werden. Es ist gleichzeitig das Auftaktquartal des neuen Geschäftsjahres 2016/17 und konnte aufgrund des wiedererstarkten iPhone-Geschäfts den Umsatz- und Ergebnisrückgang der beiden Vorquartalen stoppen. Schließlich hat man bei den Smartphone-Verkäufen nach über fünf Jahren erstmals wieder vor dem Hauptkonkurrenten Samsung landen können.

Vielversprechendes China! Das bevölkerungsreichste Land der Erde, China, spielt beim Wiedererstarken der Apple-Aktie eine große Rolle. Die Absatzzahlen des letzten Jahres und die Entwicklung der Marktanteile machen aber auch deutlich, dass sich sowohl Apple als auch Samsung einer stark wachsenden Konkurrenz gegenübersehen. Gerade die beiden neuen Unternehmen Vivo und Oppo setzen sogar den wohl bekanntesten chinesischen Anbieter Huawei unter Druck.

Die Konkurrenz schläft nicht! „Einer Studie des Marktforschungsunternehmen IDC zufolge“, so schrieb Hermann Pichler in der letzten Woche, „hat Oppo im Jahr 2016 insgesamt 78,4 Mio. Smartphones verkauft und damit mehr als jedes andere Unternehmen. Für Aufsehen sorgt allerdings das Absatzwachstum mit satten 122 Prozent. Huawei kam mit 76,6 Mio. Geräten auf ein Absatzplus von „nur“ 21,8 Prozent, während Vivo die Verkaufszahlen um 96,9 Prozent steigern konnte. Apple verkaufte mit insgesamt 44,9 Mio. Geräten 23,2 Prozent weniger iPhones als 2015. Hierdurch sank der Marktanteil von 13,6 auf 9,6 Prozent. Samsung verlor nach der Posse um das Pannenhandy „Galaxy Note 7“ sogar seinen Platz unter den Top 5.“

Kann sich Apple trotz des wiedererstarkten iPhones auch langfristig gegen diese starke Konkurrenz durchsetzen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse