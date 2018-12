Apple: Das sieht nicht gut aus für die Käufer!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Technologieaktien, besonders die beliebten FAANG-Aktien, waren in der ersten Hälfte des Jahres ein Renner. Inzwischen liegen sie wie Blei in den Depots der Anleger und immer öfter wird der Verkaufsknopf gedrückt. Die Apple-Aktie blickt deshalb auf eine Talfahrt zurück, die den Kurs in den letzten neun Wochen von 233,47 US-Dollar im Tief auf 170,26 US-Dollar hat zurückfallen lassen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.