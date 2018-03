Apple: Das sieht nach einer neuen Super-Chance aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple war zwischenzeitlich etwas schwächer geworden. Nun beruhigen sich die Gemüter wieder, meinen vor allem die charttechnischen Analysten und verweisen darauf, dass die Aktie wichtige Untergrenzen zurückerobert hat und sich in einem großartigen Trend in Richtung neuer Allzeithochs befindet. Im Einzelnen: Der Wert befindet sich seit Anfang Februar im übergeordneten langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend wieder in ansteigender Form und kann damit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.