Apple schafft sich das KARTELLAMT vom Hals!

wie gestern bekannt wurde, stellt das Bundeskartellamt ein Verfahren gegen Apple und die Amazon-Tochter Audible ein. Durch ein Exklusivabkommen war es Apple bisher nicht erlaubt, Hörbücher aus anderen Quellen als Audible zu beziehen. Audible hingegen durfte außer dem iTunes Store von Apple keine anderen Plattformen für den Verkauf digitaler Musik verwenden. Diese Vereinbarung haben die Unternehmen jetzt aufgekündigt, womit für das Kartellamt keine Notwendigkeit mehr für ein Verfahren besteht. Ursprünglich ins Rollen kam die Angelegenheit durch eine Beschwere des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Das Kartellamt ist hoch erfreut!

In einer Stellungnahme zeigte sich Kartellamtspräsident Andreas Mundt hoch erfreut über die Entwicklung. Die Streichung der Exklusivvereinbarung erlaube es Apple, ab sofort auch andere Bezugsquellen für Hörbücher zu verwenden. In der Folge sei für Verbraucher mit einer größeren Vielfalt und gleichzeitig niedrigeren Preisen zu rechnen. Auch der allgemeine Zugang zu digitalen Hörbüchern solle sich verbessern. Noch zeigen sich in der Praxis keine Auswirkungen aus dem aufgekündigten Exklusivdeal. Es wird aber wohl nicht lange dauern, bis jetzt weitere Anbieter an Apple herantreten. Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem leichten Minus auf die Meldung.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

