Apple: Ein neues Top-Signal!

Apple macht sich weiter auf den Weg nach oben. Kürzlich konnte das Kultunternehmen aus dem kalifornischen Cupertino sogar neue Rekordkurse markieren. Die Aktie schloss oberhalb von 151 Euro und damit auf dem höchsten Euro-Niveau aller Zeiten. Möglicherweise, so charttechnisch versierte Analysten, könnte nun sogar bei den runden 150 Euro eine Unterstützung aufgebaut werden, wenn es gelingt, zumindest 149 Euro zu halten. Dann wäre relativ schnell mit einem weiteren Kursanstieg in Richtung 200 Euro zu rechnen. Wirtschaftliche Nachrichten drehen sich derzeit vor allem um die Aussichten nach dem Steuerskandal, den die „Paradise Papers“ nun angeblich aufgedeckt haben. Hier ist allerdings damit zu rechnen, dass viel „Rauch um Nichts“ gemacht wurde. Die Aktie hat nach einem Plus von über 4 % binnen Wochenfrist und über 11 % innerhalb von zwei Wochen noch genug Luft nach oben.

Fundamental orientierte Analysten sind zudem zu 85 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen den Wert nur „halten“, niemand aber plädiert für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Klarer Trend!

Technische Analysten sind ohnehin der Meinung, die Aktie sei in einem klaren Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie, maßgeblich für die Stärke des Trends, wuchs inzwischen auf mehr als 13,5 % an. Jetzt geht es wahrscheinlich weiter aufwärts!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.