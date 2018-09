Apple: Die neuen iPhones sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nicht nur für Apple-Fans war das ein wichtiger Termin – auch für Apple-Aktionäre! Denn am Mittwoch hat das Unternehmen die neuen iPhones präsentiert. So wurden von Apple das neue iPhone Xs und das iPhone Xs Max vorgestellt – die „fortschrittlichsten iPhones, die es jemals gab", wie es frei übersetzt werden kann („the most advanced iPhones ever"). Die Vision der Zukunft des

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.