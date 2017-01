Apple: muss der iPhone-Hersteller bald kleinere Brötchen backen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

das einst vor Innovationsgeist nur so strotzende Unternehmen Apple scheint mittlerweile auf dem Boden der Tatsachen angekommen zu sein. Der Smartphone-Markt ist allem Anschein nach übersättigt, wie die Verkaufszahlen aus dem letzten Jahr gezeigt haben. In Sachen Desktop-PCs gibt es schon seit längerem keine neuen Modelle mehr und auch bei den neuen MacBooks, die Ende letzten Jahres in den Handel gingen, hätten sich einige wohl mehr Neuigkeiten gewünscht. Zu allem Überfluss hat Apple auch noch zurückgerudert, was seine Arbeit am mit großer Spannung erwarteten „iCar“ betrifft. Doch sollte man das Unternehmen jetzt ganz abschreiben?

Keine Smartphone-Innovationen mehr?

So weit ist es freilich noch nicht. Auch wenn ein absoluter Kenner der Branche in einem Interview mit der „New York Times“ seine Einschätzung abgegeben hat, wonach das „Zeitalter von Apple vorbei“ ist. Dies sei freilich nicht als Fehler des Steve Jobs-Nachfolger Tim Cook zu werten. Aber da sich Apple in den vergangenen Jahren abhängig von den Verkäufen seines Smartphone-Topmodells abhängig gemacht hat und bei diesem Produkt „keine Innovationen mehr“ zu erwarten seien, kämen schwierige Zeiten auf das kalifornische Unternehmen zu. Von wem stammen diese Worte? Von dem Multimilliardär Peter Thiel, der u.a. zu den ersten Investoren solcher Größen wie Facebook oder Paypal zählte.

