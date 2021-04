Apple kurbelt US-Ökonomie mit 430 Milliarden Dollar an

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der iPhone-Hersteller nimmt Innovation in die eigene Hand. 2018 kündigte Apple (WKN: 865985) ein 350-Milliarden-Dollar-Programm für die nächsten fünf Jahre an. Nun legen die Kalifornier 80 Milliarden US-Dollar drauf.

Damit summieren sich die Investitionen, die Apple in den nächsten fünf Jahren in den USA machen wird, auf 430 Milliarden US-Dollar. Mehrere zehn Milliarden werden dabei in die Schlüsseltechnologien 5G und Silizium-Engineering gesteckt. Zudem sollen Entwicklungsteams unterstützt werden ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.