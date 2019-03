Apple kündigt neue Dienste an

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

CUPERTINO (dts Nachrichtenagentur) - Der Technologiekonzern Apple hat am Montag mehrere neue Dienste angekündigt. Mit der "Apple Card" will der Konzern in Konkurrenz zur klassischen Kreditkarte treten, mit "Apple TV" verschiedene Angebote in einer App bündeln. Steven Spielberg persönlich stellte während der "Keynote" seine Produktion "Amazing Stories" vor, die in dem neuen Streamingdienst "Plus" zu sehen sein soll, auch Stars wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston waren auf der Bühne, um exklusive Produktionen zu bewerben.

Unter dem Namen "Apple News Plus" kündigte Apple-Chef Tim Cook zudem eine Zusammenarbeit mit 300 namhaften Zeitschriften an. Die sollen dabei nicht nur in ein PDF umgewandelt, sondern in eine komplette Apple-Benutzeroberfläche integriert werden. Eine Kooperation mit deutschen Zeitschriften wird es vorerst nicht geben. Die Investoren zeigten sich wenig beeindruckt: Die Aktie war schon vor Beginn der "Keynote" im Minus, während der Präsentation ließ sie weiter nach und markierte ein neues Tagestief.

Foto: über dts Nachrichtenagentur