Apple – kommt jetzt die Korrektur?

auch wenn Apple jetzt wohl zugegeben hat, die Leistung bei einigen iPhones mit schwächelnden Akkus zu drosseln, dem Aktienkurs scheint das nicht zu schaden. Vor einigen Tagen markierte die Aktie knapp ein neues Allzeithoch, konnte aber das Niveau von 177 US-Dollar nicht signifikant nach oben verlassen. Steht jetzt erstmal eine Korrektur ins Haus?

Dividendenerhöhung 2018?

Schaden könnte diese nicht, denn immerhin stehen in diesem Jahr bereits rund 50 Prozent Kursplus auf der Habenseite. Ein Kursrücksetzer wäre also durchaus gesund und könnte die Chance auf einen günstigeren Einstieg bei Apple eröffnen. Sollte es zu dieser Korrekturbewegung kommen, dann böte der seit 2016 intakte Aufwärtstrend eine gute Unterstützung. Aktuell verläuft dieser im Bereich von 150-155 US-Dollar. In dieser Zone liegt auch die weiter steigende 200-Tage-Linie, welche letztmalig vor rund einem Jahr getestet wurde.

Erst unter 140 US-Dollar würde sich die charttechnische Situation eintrüben, wäre doch dann der langfristige Aufwärtstrend seit Anfang 2009 in akuter Gefahr. Auch dürfte die nächste Dividendenerhöhung in 2018 ins Haus stehen, aktuell zahlt Apple 0,63 US-Dollar pro Aktie jedes Vierteljahr. Damit ist die Jahresrendite mit 1,4 Prozent zwar nicht üppig, dank des riesigen Cash Berges von Apple wohl aber eine der sichersten Dividenden am Markt überhaupt.

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.