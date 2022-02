Apple knackt endlich den Code in diesem riesigen Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple verzeichnete im letzten Quartal einen starken Anstieg der Verkaufszahlen in Indien.

Es wird erwartet, dass der Marktanteil des Tech-Giganten in Indien in diesem Jahr noch einmal steigen wird.

Der aufstrebende indische Markt für 5G-Smartphones wird Apples Stärken ausspielen und den Absatz dort langfristig ankurbeln.

Apple (WKN:865985) hat im Geschäftsjahr 2021 (das am 25. September 2021 endete) große Fortschritte in Indien gemacht. CEO Tim Cook wies darauf hin, dass sich der Umsatz des Unternehmens in diesem Markt dank der soliden Nachfrage nach seinen Produkten gegenüber dem Vorjahr verdoppelt hat.

Berechnungen zufolge erwirtschaftete der Tech-Gigant im letzten Geschäftsjahr 4 Milliarden US-Dollar in Indien. Und was noch wichtiger ist: Jüngste Daten deuten darauf hin, dass Apple auch im neuen Geschäftsjahr auf dem indischen Markt auf dem besten Weg ist, seine großartige Dynamik beizubehalten. Schauen wir uns an, warum das so sein könnte.

Die Produkte von Apple verkaufen sich in Indien wie warme Semmeln

Das iPhone und das iPad sind auf dem indischen Markt sehr gefragt. Schätzungen Dritter zufolge sind die iPhone-Verkäufe von Apple in Indien im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 – also in den drei Monaten bis September 2021 – im Vergleich zum Vorjahr um 150 % auf 1,53 Millionen Stück gestiegen. Die Verkäufe des iPads stiegen Berichten zufolge im vierten Quartal um 109 % auf 240.000 Geräte im Vergleich zum Vorjahr.

Apple konnte sein beeindruckendes Wachstumstempo in Indien in dem Quartal, das im Dezember endete, beibehalten. CyberMedia Research schätzt, dass der iPhone-Absatz im letzten Quartal trotz der Probleme in der Lieferkette im Vergleich zum Vorjahr um 48 % auf 2,2 Millionen Geräte gestiegen ist. Counterpoint Research schätzt, dass Apples iPhone-Auslieferungen in Indien im Kalenderjahr 2021 um 108 % gestiegen sind, wobei Apple 44 % des Marktes für Telefone mit einem Preis von über 400 US-Dollar kontrolliert.

Erwähnenswert ist auch, dass das iPhone 12 im vierten Quartal 2021 mit einem Anteil von 40 % das meistverkaufte Apple-Smartphone in Indien war. Das ist nicht verwunderlich, denn nach der Einführung der neuen Generation des iPhone 13 wurden die Preise für das iPhone 12 Pro um 25 % gesenkt. Auch das reguläre iPhone 12 und die Mini-Varianten erhielten erhebliche Preissenkungen, während zinslose Ratenzahlungen und Inzahlungnahmeprogramme die Apple-Geräte für indische Verbraucher noch erschwinglicher machten.

Es wird erwartet, dass Apple in diesem Jahr dank neuer Produkte wie dem iPhone SE 5G, das im nächsten Monat auf den Markt kommen soll, einer verstärkten Produktion vor Ort und einer verstärkten Präsenz im Einzelhandel weitere Marktanteile in Indien erobern wird. Es ist erwähnenswert, dass sich Apples Smartphone-Marktanteil in Indien Berichten zufolge im letzten Jahr auf 4 % verdoppelt hat und dieses Jahr voraussichtlich auf 5,5 % steigen wird.

Ein weiteres starkes Jahr ist absehbar

Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) von Smartphones in Indien stieg im Jahr 2021 um 14 % auf 227 US-Dollar, was auf die steigende Nachfrage nach Premium-Smartphones (ab 400 US-Dollar) zurückzuführen ist. Laut IDC bevorzugen die indischen Verbraucher jetzt höherpreisige Geräte anstelle von Handys unter 200 US-Dollar, und das spielt Apple in die Karten.

Wir haben bereits gesehen, dass Apple in Indien einen Anteil von 44 % am Markt für Smartphones über 400 US-Dollar hat, und das könnte für das Unternehmen im Jahr 2022 und darüber hinaus ein wichtiger Wachstumstreiber sein. Das liegt daran, dass die indischen Verbraucher 5G-Smartphones in großer Zahl kaufen: Die Auslieferungen von Geräten, die den neuesten Mobilfunkstandard unterstützen, stiegen bis 2021 um satte 555 %.

Allerdings sind nur 17 % der Smartphones in Indien 5G-fähig, was darauf hindeutet, dass es in diesem Bereich noch viel Potenzial für Wachstum gibt. Außerdem lag der Preis für ein 5G-Smartphone in Indien laut IDC im letzten Jahr bei 401 US-Dollar. Die indischen Verbraucher zahlen also einen hohen Preis für 5G-Smartphones.

Das erklärt, warum Apple auf dem indischen Smartphone-Markt ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen konnte. Da sich der indische Markt für 5G-Smartphones noch im Anfangsstadium befindet und Apples gerüchteweise angekündigtes 5G-iPhone SE zu einem Preis von unter 399 US-Dollar angeboten werden soll, könnte das neue Gerät dem Unternehmen in diesem Jahr und darüber hinaus einen ordentlichen Schub auf diesem Markt geben.

Apple scheint also auf dem besten Weg zu sein, in diesem Jahr ein weiteres starkes Umsatzwachstum in Indien zu verzeichnen, da das Unternehmen dort endlich den Code geknackt zu haben scheint.

Apple erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr 366 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass Indien nur etwas mehr als ein Prozent des Umsatzes ausmachte. Der Beitrag des Landes zum Gesamtumsatz von Apple wird jedoch in diesem Jahr aufgrund des höheren Marktanteils wahrscheinlich steigen.

Noch wichtiger ist, dass Indien langfristig ein bedeutender Markt für Apple werden könnte, wenn der Absatz von 5G-Smartphones dort steigt. Laut GSMA, einem Branchenverband der Telekommunikationsbetreiber, wird der Absatz von 5G-Smartphones in Indien im Jahr 2025 voraussichtlich auf 88 Millionen Stück steigen. Das wäre ein großer Anstieg gegenüber den 29 Millionen 5G-Smartphones, die letztes Jahr in Indien verkauft wurden.

Apple befindet sich bereits in einer guten Position, um die aufkommenden 5G-Möglichkeiten in Indien zu nutzen, und das könnte den Umsätzen und Gewinnen des Unternehmens auf lange Sicht einen schönen Schub geben, da es auf dem zweitgrößten Smartphone-Markt der Welt an Boden gewinnt.

Der Artikel Apple knackt endlich den Code in diesem riesigen Markt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Harsh Chauhan auf Englisch verfasst und am 09.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple.

