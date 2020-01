Apple kauft ein weiteres Start-Up im Bereich der künstlichen Intelligenz

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Seit der letzten Übernahme von Apple (WKN:865985) (Spectral Edge, um die Computerfotografie zu stärken) ist etwa ein Monat vergangen. CEO Tim Cook bestätigte letztes Jahr, dass der Tech-Titan alle zwei bis drei Wochen dazu neigt, kleinere Unternehmen zu kaufen. Bei der jüngsten Übernahme von Apple dreht sich alles um energiesparende künstliche Intelligenz (KI).

Hier erfährst du, was Investoren wissen müssen.

Lokal

GeekWire meldet, dass Apple Xnor.ai, ein in Seattle ansässiges Start-up-Unternehmen, das sich auf die KI auf dem Gerät spezialisiert hat, gekauft hat. Xnor.ai wurde bereits 2017 aus dem KI-Inkubator des Microsoft-Mitbegründers Paul Allen, dem Allen Institute for AI (AI2), ausgegründet. Das Unternehmen stellt über eine Self-Service-Plattform Tools zur Verfügung, die es anderen Entwicklern ermöglichen, KI in ihre Apps zu integrieren.

Apple zahlte dem Bericht zufolge schätzungsweise 200 Mio. US-Dollar für Xnor.ai. Zuvor hatte Apple 2016 mit Turi ein weiteres KI-Startup aus Seattle ebenfalls für rund 200 Mio. US-Dollar erworben.

Das Hauptunterscheidungsmerkmal von Xnor.ai ist, dass seine Technologie die gesamte KI-Verarbeitung lokal auf dem Gerät belässt, anstatt sich auf Rechenzentren in der Cloud zu verlassen. Apple bevorzugt es, so viele Daten wie möglich lokal zu speichern, um den Schutz der Privatsphäre zu verbessern.

Apples A-Serie-Chip enthält eine neuronale Engine, die den Großteil des maschinellen Lernens und der KI lokal auf dem iPhone verarbeitet. Der neueste A13 Bionic-Chip weist dank seiner neuronalen 8-Kern-Engine bedeutende Leistungsverbesserungen beim maschinellen Lernen auf. Sensible biometrische Daten, die für die Gesichts- oder Touch-ID verwendet werden, werden ebenfalls lokal in einer so genannten Secure Enclave gespeichert.

Gleichzeitig ist ein energiesparender Computer entscheidend für die Verbesserung der Batterielaufzeit. Das Start-up zeigte letztes Jahr einen KI-Chip, der so wenig Energie verbraucht, dass er mit Sonnenenergie betrieben werden kann.

In den letzten Jahren hat Apple in Seattle aggressiv expandiert. Das Unternehmen sagte letzten Sommer, dass die Stadt “zu einem wichtigen technischen Zentrum” werden würde, das in den nächsten Jahren 2.000 Mitarbeiter beschäftigen würde. Das Büro des Mac-Herstellers befindet sich direkt um die Ecke des Amazon-Hauptsitzes, und Apple wirbt zweifellos Talente von seinem Rivalen ab.

Tut mir leid, Wyze.

Die Technologie von Xnor.ai wurde im letzten Sommer in die intelligenten Hausüberwachungskameras von Wyze integriert und ermöglicht die Erkennung von Personen auf den erschwinglichen Geräten des Unternehmens. Die Wyze Cam V2 der Einstiegsklasse kostet nur 20 US-Dollar und auch hier werden Daten lokal verarbeitet. Nur wenige Monate nachdem diese Funktion verfügbar war, sagte Wyze im November, dass die Personenerkennungsfunktion im Januar 2020 entfernt werden würde, nachdem Xnor.ai seinen Vertrag gekündigt hatte.

Wyze entwickelt intern ein vergleichbares Feature, wobei es möglicherweise die Cloud statt der Verarbeitung auf dem Gerät nutzt. Der Zeitpunkt all dessen ist wahrscheinlich kein Zufall. Es ist durchaus möglich, dass Apple Xnor.ai schon vor ein paar Monaten gekauft hat und die Investoren finden es erst jetzt heraus.

5G: der neue Technologie-Standard läutet eine neue Ära ein. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren! Die 5G Infrastruktur ist noch lange nicht unter voller Last. Und jetzt, kurz BEVOR der richtige Hype um 5G losgeht, können Anleger noch in ein Unternehmen investieren, das eine wesentliche Schlüsselposition bei dieser Basis-Technologie besitzt.

Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality) , Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren" Janusz Bryzek nennt es sogar "das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“.

Dieses wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten vorstellen, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen. Facebook, Airbnb, Uber und Lyft gehören bereits zu seinen Kunden.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 17.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple und Microsoft und empfiehlt folgende Optionen: Long Januar 2021 $85 Calls auf Microsoft und Short Januar 2021 $115 Calls auf Microsoft.

Motley Fool Deutschland 2020