Apple kauft Filme und TV-Sendungen, um Netflix besser herauszufordern

Apple (WKN:865985) hat damit begonnen, Fernsehsendungen, die nicht mehr ausgestrahlt werden, und ältere Filme zu kaufen, um den Verbrauchern überzeugendere Gründe für ein Abonnement des Dienstes Apple TV + zu bieten.

Während sich der iPhone-Hersteller noch immer hauptsächlich auf Eigenproduktionen für Apple TV+ konzentriert, ist sich Apple auch dessen bewusst, dass es eine Vielzahl von Inhalten anbieten muss, um es mit führenden Streaming-Anbietern wie Netflix (WKN:552484) und Amazon (WKN:906866) aufnehmen zu können, meldet Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Materie vertraut sind.

Apple TV+ bietet auf seiner Plattform etwa 30 Eigenproduktionen und Filme an, die 4,99 US-Dollar pro Monat kosten. Netflix hat Tausende von Inhalten, die die Nutzer streamen können, obwohl Netflix mehr verlangt und sein billigstes Paket 8,99 US-Dollar pro Monat kostet.

Das könnte für Apple auch notwendig sein. Die Quellen teilten Bloomberg mit, dass im Februar etwa 10 Millionen Menschen Kunden von Apple TV+ geworden sind, aber nur etwa 5 Millionen es aktiv nutzen. Das ist mitten in der COVID-19-Pandemie, wo die geltenden Schutzbestimmungen die Nachfrage nach Streaming-Inhalten erhöht haben. Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Menschen während der Pandemie auf Streaming-Plattformen zurückgreifen, um die Langeweile während der Pandemie zu vertreiben, stellt Apple fest, dass es mehr Inhalte benötigt, um Nutzer anzuziehen. Apple stellt auch einen Anstieg der Nutzung fest und hat Schritte unternommen, um seinen Service während der Pandemie attraktiver zu machen. Seit letztem Monat erlaubt es den Nutzern, bestimmte Sendungen kostenlos anzusehen.

