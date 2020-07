Apple – jetzt das Geld in Sicherheit bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bei Apple läuft es derzeit einfach nicht rund. In der vergangenen Woche musste der iPhone-Hersteller Einbußen in Höhe von rund 25 Euro in Kauf nehmen und konnte seine Talfahrt zum Ende der Woche nicht beenden. Die Negativschlagzeilen nehmen aber auch kein Ende und somit ist damit zu rechnen, dass auch zum neuen Wochenstart keine traumhaften Kurse zu erwarten sind.

Anleger-Tipp: Kann Apple aus diesem Abwärtstrend herauskommen? Wohin die Reise geht, lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu dieser Aktie. Einfach hier klicken.

Zuerst kam heraus, dass der Veröffentlichungstermin für unter anderem das iPhone 12 um einen Monat nach hinten geschoben wird und wohl erst Ende Oktober sein wird. Zudem wurde nun bekannt, dass das iPhone gravierende Fehler bei der Kontaktverfolgung bei der Corona-Warn-App aufweist, was natürlich ein schlechtes Bild auf die Aktie wirft. Grundsätzlich auf jeden Fall viele Gründe für einen schlechten Wochenstart.

Derzeit kann die Apple-Aktie die Anleger auf jeden Fall nicht von den Stühlen reißen und ist weit davon entfernt, Begeisterung zu versprühen. Wie auch, wenn man am Freitag nur noch einen Kurswert von 318,50 Euro aufweisen konnte und somit weitere 2,00 Euro in die Knie gegangen ist. Ganze 0,62 Prozent Talfahrt sind kein gutes Vorzeichen für einen guten Start in die neue Woche.

Fazit: Ob Apple nun wieder durch die Decke geht und die Aktionäre hohe Gewinne erwarten, erfahren Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu diesem Wertpapier. Diesen können Sie hier abrufen.