Apple: Das ist gut für das Geschäft

Immer mal wieder wird in der Wirtschaft ein Konflikt zwischen Ökologie und Ökonomie heraufbeschworen. Beim US-amerikanischen Tech-Konzern Apple sieht man das grundsätzlich und geradezu traditionell anders. Wie „heise online" am Mittwoch berichtete, will der iPhone-Konzern trotz des Rückzugs der USA weiterhin zum Pariser Klimaschutzabkommen stehen. Das betonte laut eines Artikels auf der Medienwebsite „Cnet", auf den sich „heise online" beruft, die

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.