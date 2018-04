Apple: Das ist doch der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple konnte gegen den an sich schwachen Markt am Mittwoch sogar wieder ein wenig zulegen. Die Aktie gewann gleich 2 % hinzu und näherte sich sehr wichtigen Marken, auch an diesem Donnerstag geht es weiter gen Norden. Vor allem Charttechniker und Techniker halten die Kultaktie jetzt wieder für einen klaren Kaufkandidaten. Oder wenigstens: Für einen Kauf mit größerem Potenzial. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.