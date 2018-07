Apple investiert massiv in seine Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) ist ein sehr erfolgreiches Technologieunternehmen, das in einem Quartal mehr Umsatz erzielt als andere Technologieunternehmen im ganzen Jahr. Dieser Erfolg beruht auf verschiedenen Produkten, die Trends in der Branche gesetzt haben, sowie der Anstrengung, der Konkurrenz immer ein oder zwei Schritte voraus zu sein.

Die Geschichte ist voll von Beispielen von Technologieunternehmen, die einst riesige Gewinne und Umsätze eingefahren haben, und nun nur noch ein Schatten ihrer selbst oder ganz verschwunden sind. Manchmal wurden diese Unternehmen von kleineren, agileren Unternehmen verdrängt, die die Regeln des Spiels geändert haben. Manchmal konnte das Management auch den Schwung einfach nicht aufrechterhalten.

Apple versucht, dieses Schicksal zu vermeiden, indem es massiv in Forschung und Entwicklung investiert. Letztes Quartal steigerte das Unternehmen seine Investitionen erneut. Lass und das genauer unter die Lupe nehmen.

Ein weiterer großer Schub

Während des letzten Quartals, welches das zweite Quartal des Finanzjahres von Apple ist, gab Apple 3,378 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus. Dies ist ein massiver Zuwachs von 21,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Während der ersten Hälfte des Finanzjahres 2018 betrug die Steigerung 20,1 %. Damit hat sich das Wachstum im zweiten Quartal sogar noch etwas beschleunigt.

Apple erklärt den Anstieg in seinem Quartalsbericht wie folgt: “[Dieser Zuwachs] wird hauptsächlich durch Personalausgaben und Materialkosten verursacht, die notwendig sind, um die F&E-Aktivitäten zu unterstützen.“

Apple sagt, dass es weiterhin glaubt, dass F&E-Aktivitäten notwendig sind, um weiter zu wachsen und seine Wettbewerbsstellung im Markt zu halten. Daher sind die Entwicklung neuer Produkte und die Aktualisierung bestehender Produkte und Dienste ein zentrales Anliegen der Kerngeschäftsstrategie.

Apple gibt keine Auskunft, wie sich die Ausgaben genau zusammensetzen. Aber Apple gibt den Investoren Informationen, wohin sie fließen.

Vier große Investitionsgebiete

Ich denke man kann sagen, dass sich aus einer Gesamtperspektive nicht viel verändert hat, seit Fool-Autor Evan Niu die Aussage von Apples CFO Luca Maestri über die Forschungs- und Entwicklungsausgaben unter die Lupe genommen hatte.

Kurz und gut, Apples Produktportfolio in den gegenwärtigen Produktkategorien wird breiter. Apple bietet mehr Dienstleistungen an und muss viel investieren, um diese konkurrenzfähig zu machen. Zudem sollen die Investitionen dafür sorgen, dass mehr Technologien ins eigene Haus geholte werden (z. B. bei Displays und Chips). Neben der Verbreiterung bestehender Angebote arbeitet das Unternehmen an ganz neuen Produktkategorien.







Damit Apple dort bleibt, wo es gegenwärtig ist, muss das Niveau von F&E steigen. Dies liegt zum einen an Gehaltsteigerungen für Angestellte und zum anderen daran, dass weitere Produktverbesserungen durch wachsende Komplexität teurer werden. Allerdings reicht es nicht, dass Apple an der Stelle verharrt, an der es steht, um langfristig zu gedeihen.

Die Verbreiterung des Produktangebotes treibt die Kosten nach oben, aber es verbessert die Chancen, die Marktanteile zu verteidigen oder sogar zu vergrößern. Hinzukommt, dass die Investitionen in die Verbreiterung und Vertiefung seiner gegenwärtigen Produkte einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis ermöglichen könnten. (Ein gutes Beispiel dafür sind die Innovationen, die in das iPhone X einflossen, wodurch der durchschnittliche Verkaufspreis deutlich stieg.) Dies würde zu einem Umsatz- und Rentabilitätswachstum führen.

Die Verbreiterung und Verbesserung der Dienste eröffnet dem Unternehmen nicht nur neue Umsatzquellen, sondern könnte Applenutzer auch überzeugen, im Appleökosystem zu bleiben. Dies würde die Verkäufe seiner gegenwärtigen Produkte positiv beeinflussen.

Wenn Apple mehr Technologie im eigenen Haus hat, kann es differenziertere Produkte mit einzigartigen Innovationen entwickeln, die nirgendwo sonst verfügbar sind – zumindest für eine Weile. Und wenn die Konkurrenz die neuen Features nachahmt, ist Apple schon wieder einen Schritt weiter und bringt eine neue Innovation heraus, die die Konkurrenz kopieren muss.

Apple muss an zukunftsweisenden Produktkategorien arbeiten. Sie können klein sein wie neues Zubehör (z. B. AirPods, HomePod) oder auch größer wie die Apple Watch. Nicht jede Kategorie wird ein durchschlagender Erfolg wie das iPhone. Wenn Apple aber regelmäßig neue Kategorien hervorbringt und massiv in diese investiert, dann könnte der Gesamtumsatz sehr bedeutend sein.

Lektion für Investoren

Apple hat gezeigt, dass es das Kapital seiner Aktionäre gut verwaltet. Es investiert deutlich in Forschung und Entwicklung und kann viele Erfolge vorweisen. Ich denke, dass die Investoren Apple Beifall für den Anstieg der Investitionsausgaben zollen sollten, da die heutigen Investitionen das Geschäft von morgen bestimmen. Und im Moment scheint Apple so stark zu investieren, dass eine gute Zukunft zu erwarten ist.

The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von Apple. The Motley Fool hat die folgenden Optionen: Long Januar 2020 150 USD Calls auf Apple und Short Januar 2020 155 USD Calls auf Apple.

Dieser Artikel wurde von Ashraf Eassa auf Englisch verfasst und am 03.07.2018 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.