Apple: der iPhone-Hersteller gibt klein bei!

wie mehrere Medien dieser Tage übereinstimmend berichteten, hat der iPhone-Hersteller Apple wohl gegenüber den chinesischen Zensurbehörden klein bei gegeben und die App der US-amerikanischen Zeitung „New York Times“ aus seinem Angebot für chinesische Kunden entfernt. Die „Frankfurter Allgemeine“ zitiert eine Apple-Sprecherin mit den Worten, dass die App „gegen lokale Regeln“ verstoßen habe. Die Löschung habe bereits am 23. Dezember stattgefunden. Gleichwohl sind andere Zeitungs-Apps wie die der „Financial Times“ oder auch des „Wall Street Journals“ nach wie vor in China erhältlich.

Warum trifft es ausgerechnet die „Times“?

Die Zensurbehörde im Reich der Mitte hört auf den Namen „Cyberspace Administration of China“. Diese hat im Juni des vergangenen Jahres neue Regularien verabschiedet, die die Reglementierung speziell von Apps bzw. anderer vergleichbarer Software erlauben. Warum ist der Behörde nun ausgerechnet das Angebot der „New York Times“ ein Dorn im Auge? Darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist aber, dass der Internetauftritt der Zeitung in China bereits schon zweimal gesperrt worden ist. Wie die „FAZ“ anmerkt, könnte der Hintergrund die Unzufriedenheit mit der Berichterstattung des Blattes sein. Dass Apple sich dem Willen der Regierung fügt und seinen chinesischen Kunden diese Quelle verwehrt, stimmt auf jeden Fall bedenklich.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

