Apple – hoher Rabatt für den perfekten Einstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nachdem es für Apple in den letzten Wochen und Monaten eigentlich unermüdlich nach oben ging und schier kein Ende in Sicht war, muss man in Kalifornien zurzeit ein Tief verkraften, das sich gewaschen hat! Für die Anleger bedeutet diese Situation allerdings im Umkehrschluss, dass dies wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg in diese Aktie ist!

Anleger-Tipp: Kann Apple aus diesem Abwärtstrend herauskommen? Wohin die Reise geht, lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu dieser Aktie. Einfach hier klicken.

Der Kurs dieses Wertpapier verabschiedete sich schon zu Wochenbeginn von seinem konstanten Aufwärtstrend bei fast 324 Euro und steht nun nur noch bei 320,45 Euro. Das bedeutet dementsprechend ein Minus von 0,40 Prozent und 1,30 Euro, mit dem die Aktie in das Wochenende gegangen ist. Dadurch bleiben noch ein paar Stunden Zeit, dieses Wertpapier zu einem ordentlichen Rabatt zu bekommen und in naher Zukunft satte Gewinne einzusacken.

Der Kursverlauf dieser Aktie über die letzten Monate betrachtet dürfte auch dem letzten Zweifler aufzeigen, dass sich der Kursverlauf von so einer Entwicklung wie derzeit nicht beunruhigen lässt und künftig weiter seinen Weg gehen wird. Dieses kurze Tief sollte also genutzt werden, um einzusteigen und künftige Kurshochs mitzunehmen, in denen Gewinne gemacht werden!

Fazit: Ob Apple nun wieder durch die Decke geht und die Aktionäre hohe Gewinne erwarten, erfahren Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu diesem Wertpapier. Diesen können Sie hier abrufen.