Apple hat eine Menge Ärger am Hals!

Liebe Leser,

Apple verkauft den Kunden defekte Technik? Viele Anleger wunderten sich in der letzten Woche über diese ungewöhnlichen Nachrichten aus Edelcomputer-Schmiede. Konkret ging es die sogenannten AirPods, eine neue Generation von Bluetooth-Kopfhörern. Die wichtigsten News im Überblick:

Probleme von Anfang an! Schon bei der Ankündigung der kabellosen Kopfhörer waren die Reaktionen von Nutzern und Fachpresse nicht wie gewünscht ausgefallen. Man musste sich gar Kritik gefallen lassen.

Verpasstes Weihnachtsgeschäft! Als wäre die Kritik alleine nicht schon genug, gab es zudem Probleme bei der Auslieferung. Wiederholt musste der offizielle Start verschoben werden, was schließlich dazu führte, dass Apple das lukrative Weihnachtsgeschäft verpasste.

Enttäuschende Performance! Nun endlich sind die Bluetooth-Kopfhörer von Apple lieferbar. Doch einige Nutzer berichten von großen Problemen bei der Verwendung, denen zufolge die AirPods bei Gesprächen immer wieder die Verbindung verlieren. Dies kann gar alle 30 bis 60 Sekunden vorkommen.

Lösung in Sicht? Die einzige bisher bekannte Lösung für das Problem ist es, nur einen Kopfhörer zu verwenden. Doch damit wird sich wohl kaum ein Kunde auf Dauer zufrieden geben.

Glücklicherweise passiert dies nur mit den iPhone-Modellen 6s und 6s Plus. Apple selbst hatte sich bis letzte Woche noch nicht offiziell zu den Problemen geäußert. Wird es gar zu einer Rückrufaktion kommen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Sollten Anleger sofort verkaufen?

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse