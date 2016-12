Apple: das gibt doch mächtig zu denken!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

schon seit längerem mahnen Kritiker an, dass beim iPhone-Hersteller Apple die Innovationen im PC-Bereich fehlen. Und schaut man sich einmal die Updates der letzten Jahre an, dann kommt man tatsächlich nicht umhin, dieser Behauptung eine gewisse Wahrheit zu attestieren. Denn die letzte Neuversion des Mac Pro (also die Desktop-Variante) ist im Jahr 2013 erfolgt. Der Mac Mini ist seit 2014 unverändert. Vor kurzem sind zwar neue MacBook-Modelle erschienen. Den saftigen Aufpreis gegenüber dem Vorgängermodell rechtfertigen dessen neue Features laut Meinung vieler jedoch nicht. Vor diesem Hintergrund haben jetzt Gerüchte Gestalt angenommen, wonach Apple sich womöglich gänzlich aus der Herstellung von Desktop-PCs verabschieden will, wie es auf dem Portal „it-times“ heißt.

War es das mit dem Mac Pro?

Apple-Vorstandschef Tim Cook dementierte jedoch, dass es soweit kommen würde und man sich im kalifornischen Cupertino fortan nur noch auf die Produktion von portablen Geräten wie Macbooks, iPods und natürlich dem iPhone konzentrieren wolle. Doch der Apple-Entwickler Marco Arment ließ bereits über Twitter verlauten, dass er sehr stark daran zweifelt, dass jemals wieder ein neuer Mac Pro das Licht der Welt erblicken werde. Die Produktion des Thunderbolt-Displays wurde bereits gestoppt.

Report macht Sie monatlich um 8.569 Euro reicher

Dieser Report ist unglaublich. Er lässt Ihr Vermögen kontinuierlich wachsen. Weil Sie damit selbst dann 2-stellige Gewinne machen, wenn andere Anleger nur noch Verluste erleiden. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Hier klicken zur GRATIS-Anleitung!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse