Apple gerät MASSIV unter Druck!

erst vor wenigen Tagen hat Nokia Patentklagen gegen Apple eingereicht und schon jetzt scheint der Streit zu eskalieren. Mittlerweile klagt Nokia in insgesamt elf Ländern und fordert jetzt nicht weniger als einen Verkaufsstopp von iPhone und iPad. Apple lässt die Angriffe aber nicht einfach auf sich sitzen, sondern hat bereits zum Gegenschlag ausgeholt. Sowohl Nokia als auch viele kleinere Firmen, denen der Tech-Riese eine Zusammenarbeit unterstellt, wurden mit dem Vorwurf angeklagt, exorbitant hohe Einnahmen erzielen zu wollen und sich einer fairen Vergütung zur Nutzung von Patenten zu verweigern.

Ebenfalls schlechte Nachrichten gibt es von den eigenen Kunden, die mit der Batterielaufzeit des neuen MacBooks äußerst unzufrieden sind. Auch Consumer Reports erteilt erstmals keine Empfehlung für das Gerät, was bisher noch nicht vorgekommen ist. Von einem besinnlichen Weihnachten kann bei Apple also aktuell keine Rede sein. Für ein Geschenk könnte aber noch Donald Trump sorgen. Gerüchten zufolge plant der künftige Präsident eine einmalige Regelung, die es Apple erlaubt, Kapital mit einem Steuersatz von nur 10 Prozent in die USA zu bringen. Normalerweise werden bei solchen Vorgängen 35 Prozent Steuern erhoben, Apple könnte mit einem solchen Abkommen bis zu 50 Milliarden USD einsparen.

