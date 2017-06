Apple gegen Samsung!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple-Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind seit 2014 enorm gestiegen. In 2016 wurden 10,1 Mrd. US-Dollar ausgegeben. Das waren fast 70 % mehr als in 2014. Alleine im letzten Quartal wurden 2,8 Mrd. US-Dollar ausgegeben. Laut dem CFO Luca Maestri soll der Großteil davon in die Entwicklung von Sensoren und Chips gehen. Ich hatte vor einiger Zeit berichtet, dass Apple auch an einer eigenen GPU tüftelt.

Apple sieht sich immer mehr selbst in der Verantwortung, Chips herzustellen und die Lieferkette zu verkürzen. Wie Apple-Chef Cook kürzlich mitteilte, waren vor allem über diverse Zulieferer nach außen gedrungene Gerüchte zu Neuheiten für die verhaltenen Ergebnisse beim iPhone-Absatz im zweiten Geschäftsquartal verantwortlich. Kunden wollten schlicht und ergreifend neue Modelle abwarten. Wie Sie weiter unten lesen werden, könnte es aber auch einfach nur daran gelegen haben, dass Samsung ein neues günstiges Modell auf den Markt gebracht hat und deutliche Marktanteile gewonnen hat. Neben Chips, Sensoren und GPUs tüftelt Apple weiterhin an einem eigenen Smart-Speaker. Aktuell beherrschen diesen Markt nur Amazon und Alphabet (Google).

Apple luchst Samsung Marktanteile ab

Trotz des verhaltenen Absatzes von iPhones ist der weltweite Smartphone-Markt per Q1 2017 gewachsen. Insgesamt wurden 353,3 Mio. Smartphones verkauft, was einen Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr darstellt. Per Q4 2016 stieg der Markt insgesamt um 7 %. Apple konnte davon jedoch nicht profitieren. In den letzten beiden Quartalen des vergangenen Jahres hat Apple die Führung bei den Marktanteilen vor Samsung übernommen. Im letzten Quartal hat Samsung jedoch erneut Marktanteile gewinnen können und führt mit einem deutlichen Vorsprung von mindestens 8 %.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.