Apple erwägt angeblich ein iPhone mit faltbarem Bildschirm

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985), das stets bemüht ist, auf dem hart umkämpften globalen Smartphone-Markt konkurrenzfähig zu bleiben, erwägt offenbar die Entwicklung eines Flip-Phones. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht von Bloomberg hervor, der sich auf eine “Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, beruft.”

Diese Quelle sagt, dass Apple faltbare Bildschirm-Prototypen zu Testzwecken erstellt hat, obwohl das Unternehmen im Moment noch nicht weiter gegangen ist; es scheint, dass noch keine Prototyp-Telefone existieren. Der Tech-Gigant hat noch keine konkreten Pläne, ein solches Gerät zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

In dem Bericht wurde die Größe des Prototyp-Bildschirms nicht genannt. Theoretisch könnte Apple bei einem faltbaren Telefon/Tablet Produkte mit größeren Bildschirmen als seine bestehenden Modelle herstellen. Sein größtes aktuelles Angebot, das iPhone 12 Pro Max, hat eine Größe von 6,7 Zoll. Einige faltbare Geräte erreichen im aufgeklappten Zustand 8 Zoll.

Die aktuelle Technologie gibt den Herstellern die Möglichkeit, faltbare Telefone und Tablets herzustellen, die über eine ausreichende Displayauflösung und andere Funktionen verfügen, die von den aktuellen Mobilfunkkunden erwartet werden.

Im Jahr 2019 brachte Samsung mit dem Galaxy Fold ein solches Gerät auf den Markt, das unter großem Jubel seinen Weg in die Hände vieler Gadget-Geeks fand. In der Folge stellte Motorola eine neue Version seines Razr-Handys mit ähnlicher “Flip”-Technologie vor. Andere Hersteller stellen vergleichbare Produkte her.

Wenn Apple mit der Entwicklung, dem Testen und schließlich der Herstellung und dem Verkauf eines faltbaren Telefons fortfährt, ist es ein klarer Versuch, diesen Konkurrenten Anteile zu stehlen. Wir können zumindest einen gewissen Erfolg in dieser Hinsicht erwarten, da Apple-Geräte mehr Snob-Appeal haben als die von Samsung, Motorola und Co.

Apple, ein ziemlich wortkarges Unternehmen, hat die Bloomberg-Thema noch nicht kommentiert und wird es wahrscheinlich auch nicht tun.

The post Apple erwägt angeblich ein iPhone mit faltbarem Bildschirm appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Eric Volkman auf Englisch verfasst und am 16.01.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple.

Motley Fool Deutschland 2021