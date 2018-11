Apple – dritte Kaufchance 2018?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bereits zwei Mal in diesem Jahr testete die Apple Aktie ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Jedes Mal war dies eine exzellente Kaufgelegenheit, stieg doch der Aktienkurs danach wieder auf neue Rekordhochs. Mit dem jüngsten Kursverfall ist die Aktie erneut an der 200-Tage-Linie angekommen. Sollten Anleger daraufsetzen, dass das Papier auch zum dritten Mal an dieser Marke wieder nach oben abdreht und im Anschluss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.