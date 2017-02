Apple: Ein cleverer Schachzug?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

um die Verkaufszahlen seiner iPhones auch in Zukunft ansehnlich zu steigern, hat sich Apple etwas einfallen lassen. Laut einer indischen Lokalregierung will der IT-Riese sein Flaggschifferzeugnis demnächst auch auf dem Subkontinent produzieren lassen. Entsprechende Pläne scheiterten in der Vergangenheit daran, dass Indien dem Unternehmen bei seinen Wünschen nach Steuer- und Zollfreiheit nicht weit genug entgegengekommen war. Möglicherweise ist diesbezüglich nun endlich eine Einigung erzielt worden. Als potenzieller Standort ist Bangalore im Gespräch. Ein bindender Vertrag wurde bislang aber noch nicht unterzeichnet.

Marktanteil bei iPhones bislang fast zu vernachlässigen

Für die Amerikaner hätte eine entsprechende Übereinkunft zur Folge, dass sich das hochpreisige Smartphone in Indien signifikant günstiger zusammensetzen lässt. Dieser Kostenvorteil würde es dem Konzern erlauben, das iPhone auf dem indischen Markt deutlich billiger anbieten zu können. Auf diese Weise hofft man, den bisher fast zu vernachlässigenden Marktanteil auf dem Subkontinent deutlich und nachhaltig auszuweiten.

Unter strategischen Gesichtspunkten ist der Plan damit nicht zu beanstanden, auch wenn das Vorhaben natürlich nicht der ganz große innovative Wurf ist, den Apple benötigen würde, um an die Wachstumsraten der Vergangenheit anknüpfen zu können. In Anbetracht der vergleichsweise günstigen Bewertung und des Value-Charakters der Aktie sind die Anteilsscheine der weltweit wertvollsten Gesellschaft für Investoren aber auf jeden Fall eine ernsthafte Überlegung wert.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse