Apple: Zwei Chancen für die Bullen!

Die Technologieaktien in den USA befinden sich im Korrekturmodus und auch die Apple-Aktie konnte sich diesem Trend in den letzten Wochen nicht entziehen. Hielten sich die Kursverluste in der ersten Oktoberhälfte noch in Grenzen, waren die zweite Hälfte des Monats und der November hingegen von deutlichen Abgaben geprägt.

Insbesondere in den letzten Tagen hat sich die Abwärtsbewegung noch einmal stark beschleunigt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.