Apple-Zulieferer Foxconn und Geely kooperieren!

Der Zulieferer von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.-ADR (OTC:HNHPF), allgemein bekannt als Foxconn, und Geely Automobile Holdings Ltd. (OTC:GELYF) gaben am Mittwoch eine Kooperationsvereinbarung zur Gründung eines 50:50-Joint-Ventures bekannt, das OEM-Produktion und umfassende, maßgeschneiderte Beratungsleistungen für globale Automobilhersteller anbieten soll.

Die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die das Venture in Betracht zieht, umfassen ganze Fahrzeuge, Teile, intelligente Antriebssysteme, Plattformen für



