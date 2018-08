Apple: Zahlen bitte!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Was in vielen europäischen Ländern bereits Usus ist, soll jetzt auch in Deutschland möglich sein: Der US-Konzern Apple will seinen iPhone-Bezahldienst Apple Pay nun auch hier an den Start bringen. Medienberichten zufolge hat Apple-Chef Tim Cook die Einführung von Apple Pay in Deutschland bis zum Ende des Jahres angekündigt. Wie genau und über welche Banken das Ganze funktionieren soll, wurde noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.