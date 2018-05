Apple-Zahlen: Mäßige iPhone-Verkäufe und Aktienrückkauf erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple legt am Dienstag (ab 22.30 Uhr MESZ) Zahlen für das vergangene Quartal vor.



Analysten korrigierten in den vergangenen Wochen ihre Schätzungen für den iPhone-Absatz nach unten

- rechnen aber mit einer Aufstockung der Aktienrückkäufe um bis zu

100 Milliarden Dollar. Der Konzern bringt im Zuge der US-Steuerreform seine Geldreserven von zuletzt über einer Viertel-Billion Dollar größtenteils in die USA. Es wurde bereits erwartet, dass viel davon an Aktionäre ausgeschüttet wird. Die jüngste Skepsis der Analysten über die iPhone-Verkäufe in den vergangenen drei Monaten wurde unter anderem von zurückhaltenden Geschäftsprognosen asiatischer Zulieferer ausgelöst./so/DP/he