Apple: Wird das der neue Renner?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

Apple verkaufte im Geschäftsjahr 2016/17, das Ende September endete, 216,8 Mio. Smartphones – ein Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr. In 2016 war der Absatz noch um 8 % gefallen. Die UBS hat kürzlich prognostiziert, dass der Absatz im Geschäftsjahr 2017/18 um 10 % ansteigen könnte. Dabei hat die Bank die Prognose von zuvor 12 % bereits leicht nach unten angepasst.

Prognosen sind vielversprechend

RBC hat sich infolge einer eigenen Umfrage unter chinesischen Konsumenten optimistischer aufgestellt als zuvor. Kurz vor Jahresende machte dennoch innerhalb einiger Medien die Befürchtung die Runde, das iPhone X könnte sich weniger verkauft haben als erwartet. Es wäre demzufolge für Apple ein schwieriges Unterfangen, Samsung den ersten Rang beim weltweiten Marktanteil abzunehmen.

Neues Patent für ein faltbares Touchscreen-Gerät

Wie aus einigen Berichten nun hervorgeht, hat Apple ein neues Patent auf ein faltbares Gerät eingereicht. Das ist zwar nicht neu, doch dass die Anzahl der eingereichten Patente auf solch eine Art Gerät stetig steigt, macht Beobachter immer zuversichtlicher, Apple könnte es mit dem kompletten Redesign des iPhones ernst meinen.

Die Konkurrenz schläft nicht

Mehr noch soll das Patent nicht nur für das iPhone gedacht sein, sondern auch für andere Apple-Geräte. Auch der größte Konkurrent Samsung hat bereits in diese Richtung eingeschlagen. In 2017 wurde das erste Pilot-Projekt auf den chinesischen Markt geworfen. In diesem Jahr soll ein weiteres Gerät auf den Markt kommen.

>> Unglaublich: Das Elektroauto bald nicht mehr Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Automobiltechnologie. Kein Wunder! Sie wird die gesamte Industrie umkrempeln

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.