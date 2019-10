Apple: Wie man Aktionäre bei Feier-Laune hält

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das Allzeithoch ist für das Wertpapier von Apple wieder in Sichtweite: Der Preis pro Anteilsschein des Tech-Konzerns nehme bereits seit Tagen wieder Kurs auf diese Marke. Das berichtete das IT-Nachrichtenportal „heise online“ am Mittwoch. Als Beleg für diese Prognose verwies man auf die Performance der Apple-Aktie vom Dienstag. Trotz ungünstigem Marktumfeld sei das Wertpapier mit einem leichten Plus von 224,59 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung