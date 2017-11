Apple: Wichtige Hürde geknackt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in den vergangenen Handelssitzungen die wichtige Grenze von 150 Euro überwunden und befindet sich auf dem Marsch Richtung weiterer Rekordhochs. Dies ist die Auffassung von Chartanalysten, die den Wert seit Tagen auf der Kaufliste sehen. Die Kultaktie konnte binnen Wochenfrist inzwischen mehr als 5 % aufsatteln. Das Plus binnen zweier Wochen liegt bei 12,4 % und in einem Monat ging es um jetzt 14 % aufwärts. Die Aktie befindet sich nach einem spektakulären Ausbruch nach oben im klaren und starken charttechnischen Aufwärtstrend.

Apple ist nach Bekanntwerden der Steuertricks, die sich durchaus im legalen Bereich bewegen könnten, bislang noch nicht stärker unter Druck geraten. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bankanalysten dem Unternehmen die Treue halten und zu 85 % der Meinung sind, Apple sei ein Kauf. 15 % wollen den Titel derzeit „halten“, niemand „verkauft“.

Chartanalysten setzen auf Unterstützungen unterhalb von 150 Euro und erwarten einen möglichen Durchmarsch in Richtung 200 Euro. Neue Hürden auf dem Weg dorthin sind nicht sichtbar.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Wie bereits berichtet, hat Apple einen starken Aufwärtstrend erreicht. Die Kurse sind in jeder Hinsicht im Hausse-Modus. Die Distanz zur 200-Tage-Linie wuchs nun auf mehr als 14 % an. Es dürfte also weiter aufwärts gehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.