Apple: Werden die Fans in 2017 eine Enttäuschung erleben?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu Apple für einiges Aufsehen. Denn derzeit machen Gerüchte über eine komplette Neuerfindung zum zehnten iPhone-Jubiläum die Runde. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Apple und dessen Kurse diesbezüglich bewegt haben waren folgende:

Brodelnde Gerüchteküche: Zum zehnten Jubiläum erwarten Fans und Analysten eine komplette Neuerfindung des iPhones, von der man hier und da auch schon mal gehört hat. Laut eines japanischen Blogs könnte das aber im nächsten Jahr nun doch noch nichts werden und die Fans könnten mit einem iPhone 7s abgespeist werden. Dieses würde sich kaum vom Vorgänger unterscheiden, soll jedoch einen 5-Zoll-Bildschirm haben.

Zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft: Aller Gerüchte zum trotz kann sich Apple derzeit nicht beschweren, denn die Verkaufszahlen im Weihnachtsgeschäft waren erfreulich und das iPhone hat wieder einmal seine Beliebtheit bewiesen. Ein iPhone findet sich unterm Weihnachtsbaum dann auch öfter wie etwa die Konkurrenzprodukte von Samsung.

Ob Apples goldenes Zeitalter sich noch lange so weit an der Spitze halten kann steht zwar in den Sternen, doch auch in den nächsten Jahren scheinen die Milliardengewinne schon gesichert. Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse