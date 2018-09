Apple: Wenn „günstiger“ relativ ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Was vielleicht ein bisschen untergegangen ist in der öffentlichen Wahrnehmung: Apple hat nicht nur die neuen iPhones Xs und Xs Max veröffentlicht (ab dem 21. September sollen diese in mehreren Ländern in den Apple Stores verfügbar sein). Es wurde auch eine günstigere Version präsentiert, das iPhone XR. Das soll erst im Oktober verfügbar sein (Vorbestellungen ab dem 19. Oktober, in diversen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.