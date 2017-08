Apple: Wenn diese Aktie kippt, kippt die Wall Street mit

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

38 Prozent Gewinn seit Silvester: Apple (ISIN: US0378331005) mag in den letzten Wochen auf der Stelle treten, sie gehört trotzdem weiterhin zu den großen Gewinnern unter den Blue Chips der Wall Street. Aber in den letzten Tagen und Wochen wirkt dieser Aufwärtstrend bemüht, als würden die Akteure versuchen, ihn ja nicht in eine Korrektur abgleiten zu lassen. Und ja, dieser Eindruck täuscht wohl nicht. Denn Apple ist das Aushängeschild der Wall Street. Wenn Apple kippt, ist das, als würde eine für alle sichtbare Ampel auf Rot schalten. Nicht zuletzt, weil diese Aktie in allen drei großen US-Indizes notiert ist: im Dow Jones, im S&P 500 und im Nasdaq 100.

Schon die Bilanz des ersten Kalenderquartals war nur „okay“. Die Anfang August veröffentlichte Bilanz des zweiten Kalenderquartals war nicht besser. „Okay“ ist sicherlich ganz nett. Aber mit einem derartigen Anstieg der Aktie in der bisherigen Jahresbilanz ist klar: die Aktie wir sukzessive teurer. Da müsste also langsam etwas kommen, das diese Vorschusslorbeeren heilt. Das neue iPhone? Möglich. Aber nur, weil man Jahr um Jahr erneut genau darauf baut, heißt das nicht, dass diese Hoffnungen auch diesmal erfüllt werden.

Es fällt auf, dass Apple zwar nach der Quartalsbilanz neue Rekordhochs erreicht hat, seither die dadurch überwundene Chartzone der vorherigen Hochs zwischen 154 und 156,65 US-Dollar aber immer wieder testet, ohne sich nach oben absetzen zu können. Das ist ein Warnsignal. Das bullishe Lager kauft und kauft, ohne dafür wirklich belohnt zu werden. Wie lange hält man das noch durch? Wenn Apple unter diese Supportzone rutscht, wäre das eine spürbare Niederlage für die Bullen. Und eine, die man an der Wall Street mit Nervosität quittieren wird. Dabei ist die momentan schon groß genug. Daher: Wenn Apple kippt, kann der Rest hinterher kippen – diese Aktie sollte man nicht aus den Augen lassen!

Kennen Sie schon unseren Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg über 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!