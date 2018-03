Apple: Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple sank am Montag überdeutlich nach unten. Wird es jetzt eng für die Aktie des Kultunternehmens? Ja, meinen einige charttechnische Analysten. Es wird zumindest sehr spannend. Möglicherweise stellt sich aber auch bald schon wieder ein neues Kaufsignal ein. Denn der Kurs könne auch rasch ein neues Allzeithoch erobern, so die Meinung der Spezialisten. Denn: Am Montag ging es zwar um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.